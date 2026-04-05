الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

من مبابي إلى لامين يامال.. سباق الكرة الذهبية 2026 يُحسم في التفاصيل الكبرى

أمينة الدسوقي

مع دخول الموسم الكروي مراحله الحاسمة، لم يعد سباق الكرة الذهبية مجرد حسبة أهداف وتمريرات، بل صراعا تفصل فيه اللحظات الكبيرة والمباريات المصيرية.

الأسابيع المقبلة ستكون مسرحا لتحولات قد تغير خريطة الترشيحات بالكامل، حيث يصعد بعض النجوم إلى قمة المشهد، بينما يترقب آخرون فرصة كتابة أسمائهم في سجل التاريخ.

بين خبرة الأسماء اللامعة واندفاع المواهب الشابة، يبدو سباق 2026 أكثر انفتاحا و تعقيدا من أي وقت مضى في السطور التالية، نستعرض أبرز المرشحين للجائزة وأبرز التحديات التي تواجههم.

الكرة الذهبية حين تصنع التفاصيل الفارق

المرحلة الحالية من الموسم هي تلك التي تُصنع فيها الأساطير أدوار إقصائية أوروبية، صراعات محلية محتدمة، ثم بطولة كبرى على مستوى المنتخبات، كلها عوامل تجعل التقييم لا يعتمد فقط على الأرقام، بل على التأثير والحسم في اللحظات الحرجة.

هاري كان  ماكينة أهداف لا تهدأ

موسم استثنائي يقدمه قائد هجوم بايرن ميونيخ، بأرقام تهديفية مذهلة تعكس جودة إنهائه وقدرته على التسجيل بوتيرة ثابتة.

ما ينتظره حسم الدوري الألماني يبدو قريبًا، لكن الاختبار الحقيقي سيكون أوروبيا، إضافة إلى رهان كبير مع منتخب إنجلترا في البطولة العالمية.

Kylian Mbappé السرعة التي تربك العالم

رغم إصابة أبعدته مؤقتا، عاد نجم ريال مدريد سريعًا إلى صدارة المشهد التهديفي محليا وقاريا.

ما ينتظره صراع الليغا المشتعل، ومواجهات أوروبية كبرى، ثم قيادة فرنسا في الاستحقاق الدولي، حيث قد يكتب فصلا جديدا في مسيرته.

لامين يامال موهبة قد تصنع التاريخ

النجم الشاب في برشلونة لا يكتفي بالأهداف والتمريرات، بل يتصدر مؤشرات صناعة اللعب والمراوغات.

ما ينتظره مباريات حاسمة في الدوري والكلاسيكو، وتألق محتمل دوليا قد يجعله أصغر فائز بالجائزة على الإطلاق.

Declan Rice قلب الوسط المتكامل

لاعب أرسنال يجمع بين الصلابة الدفاعية والإضافة الهجومية وصناعة الفرص بثبات لافت.

ما ينتظره صراع الدوري الإنجليزي، وتحديات أوروبية، ثم دور محوري متوقع مع إنجلترا.

Vitinha عقل باريس المدبر

يتحكم لاعب باريس سان جيرمان في إيقاع اللعب بقدرة تكتيكية وبدنية عالية، تجعله محور أسلوب الفريق.

ما ينتظره مواجهات أوروبية معقدة، وفرصة لإبراز قيمته أكثر مع منتخب البرتغال.

Michael Olise مرونة هجومية لافتة

فرض نفسه عنصرا مؤثرا في هجوم بايرن بفضل تنوع أدواره وقدرته على التسجيل والصناعة.

ما ينتظره اختبار أوروبي ثقيل، ودور متزايد مع فرنسا.

Pedri عقل برشلونة المنظم

تمر معظم هجمات برشلونة عبر قدميه، مع تطور واضح في صناعة الفرص والتغطية داخل الملعب.

ما ينتظره مسؤوليات أكبر مع ضغط المباريات، وطموحات إسبانيا الدولية.

Ousmane Dembélé خبرة الحسم في المواعيد الكبرى

نجم باريس يتميز بقدرته على التألق في الأدوار الإقصائية، وصناعة الفارق عندما ترتفع حدة التنافس.

ما ينتظره مواجهات أوروبية صعبة، وفرصة لتكرار تألقه دوليا.

ايرلند هالان

 الخطر الدائم أمام المرمى

مهاجم مانشستر سيتي يظل أحد أكثر المهاجمين تهديدا، حتى في مواسم يُقال إنها أقل من المعتاد.

ما ينتظره رهانه الأكبر سيكون مع النرويج في البطولة الدولية.

Vinícius Júnior لاعب اللحظات الحاسمة

موسم قوي يقدمه جناح ريال مدريد، مع بصمات واضحة في المباريات الكبيرة.

ما ينتظره اختبارات أوروبية ثقيلة، ودور قيادي منتظر مع البرازيل.

سباق بلا مرشح وحيد

الكرة الذهبية 2026 لا تبدو محسومة لصالح اسم بعينه ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة محليا وقاريت ودوليت قد يقلب التوقعات رأسًا على عقب في هذا السباق، لا تكفي الأرقام وحدها، بل تُحسم الجائزة بمن يلمع عندما تُسلط الأضواء على أكبر المسارح.

مبابي لامين يامال الكرة الذهبية 2026 سباق 2026 الكرة الذهبية برشلونة أرسنال الدوري الإنجليزي

