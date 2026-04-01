رياضة

هدوء أعصاب وقفل الطريق على «لامين يامال».. هاني رمزي يُشيد بتألق أحمد فتوح أمام إسبانيا

هاني رمزي
هاني رمزي
سارة عبد الله

أشاد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية الأسبق، بأداء أحمد فتوح لاعب الفراعنة أمام إسبانيا ضمن الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وقال هاني رمزي في تصريحات تلفزيونية: “كل التحية لأحمد فتوح، لاعب عنده هدوء أعصاب، كان مركز جدًا النهاردة، كان قريبًا من كل كورة مع لامين يامال وماسبش ليه أي مساحة، قدًم مباراة كبيرة في المجمل وكان أحد نجومها”.

وفرضت مباراة منتخب مصر ونظيره الإسباني، التعادل السلبي بين الفريقين في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «آر سي دي إي» معقل فريق إسبانيول بمدينة برشلونة.

حسام حسن أدار المباراة بكفاءة كبيرة وفرض أسلوبه على لويس ديل لا فوينتي بعد ن أجرى تغييراً وحيداً عن مباراة منتخب السعودية السابق حيث دفع بمهند لاشين كلاعب وسط مدافع أخر بجوار مروان عطية وأبقي محمود حسن "تريزيجيه" كورقة رابحة على مقاعد البدلاء وجاء التشكيل على النحو التالي:

مصطفى شوبير (23) – محمد هاني (3) – ياسر إبراهيم (2) – حمدي فتحي (14) – أحمد فتوح (13) – مروان عطية (19) – مهند لاشين (17) – إمام عاشور (8) – أحمد سيد "زيزو" (25) - إسلام عيسى (18) – عمر مرموش (22).

وعلى مقاعد البدلاء جلس: محمد الشناوي (1) - المهدي سليمان (16) - محمد علاء (26) - طارق علاء (24) - حسام عبد المجيد (4) - رامي ربيعة (5) - محمد عبد المنعم (6) - خالد صبحي (21) - أحمد نبيل "كوكا" (15) - محمود حسن "تريزيجيه" (7) - محمود صابر (27) - إبراهيم عادل (20) - هيثم حسن (12) - ناصر منسي (9) - مصطفى محمد (11).

لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا .. أطعمة ومشروبات تقوّي جهاز المناعة | تعرّف عليها

