هاني رمزي: الخطيب تجاهل رسالتي على الواتس بعد إقالتي من لجنة الإسكاوتنج

اكد هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه تحت امر النادي الاهلي في اي وقت.



وقال رمزي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: انا حتى لو بره النادي هخدم النادي لأن انا ابن النادي ميفرقش معايا جوه ولا بره ، شرف ليا اني اكون جوه النادي.. لكن لو انا بره النادي معنديش مشكله



واضاف: ليه لأ مرجعش امسك واشتغل حاجه جوه النادي.. انا معملتش حاجه غلط، الناس جوه النادي عارفين انا عملت ايه جوه النادي واشتغلت واجتهدت إزاي



وتابع: معنديش مشكله اني أمشي من الأهلي.. اللي زعلني اني مشيت، كابتن محمد رمضان مؤدب اتقابلنا وخرجنا مع بعض في اكتر حاجه



وواصل: اسامه هلال انا اللي جايبه وهو كان ف فريقي .. وهو شاطر واخد كورسات وعنده خبره كبيره، أنا السبب بمعرفة الأهلي باسامه هلال

واختتم: بعثت برسالة إلى الخطيب عقب رحيلي عن لجنة الاسكاوتينج وقولته له اني مشيت