هاني رمزي: تصريحاتي عن الأهلي يعرفها الجميع.. وهناك أمور أكبر من ذلك لم أفصح عنها

أكد هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن هناك من يتعمد الإساءة له دون وجه حق

وقال رمزي في تصريحات مع سهام صالح عبر برنامج الكلاسيكو: لما مشيت من الأهلي مشيت بشكل غير لائق مكنش فيه احترام ليا



واضاف: لو انا عاوز اعمل تريند كنت طلعت بعد ما مشيت بالشكل الوحش وقولت وسويت لكن انا مش كده

وتابع: انا اتبلغت من محمد رمضان اني مشيت.. روحت بعت رساله لمحمود الخطيب وقولتله شكرا ليكم ومشيت



وواصل: حضرت كذا مناسبة وبقابلهم بكل احترام وتقدير.، انا كل اللي عملته اني شاورت على العديد من الملفات اللي محتاجين نصالحها



واكمل: انا كنت بدي افكار وحاجات في كل حاجه وفي الآخر مكانتش بتنفذ، ايه الجرم في اللي انا قولته عشان يحصل اللي حصلي ده.. انا قولت حاجات كل الناس قالتها ف الشاشه وف كل حاجه سواء في عقود اللاعيبه او الحاجات دي



واشار: انا طالع بكل حسن نيه بقلب مفتوح.. وكان ليا شرف اني كنت موجود جوه النادي ، بيان الأهلي انا انبسطت منه جدا



واختتم: فيه لجان وفيه حاجات كتير وهما اللي عاملين كده واحنا عارفين مين اللي عمل كدا .. لكن جماهير الاهلي الحقيقه عارفين هاني رمزي وعارفين اني عمري مافرح في النادي.