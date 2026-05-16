الكرملين: بوتين سيبحث مع نظيره الصيني القضايا الدولية والإقليمية

اعلن الكرملين، أن الرئيس بوتين سيبحث مع نظيره الصيني القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح أنظمة الدفاع الجوي في إعتراض وتدمير 138 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات .

وفي وقت لاحق؛ نجحت دولة الإمارات في التوسط بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 205 أسرى من الجانب الروسي و205 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7101 أسير.