الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا لمواجهة مصر استعدادًا لمونديال 2026

لأمين يامال
لأمين يامال
حمزة شعيب

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة منتخب مصر، في اللقاء الودي الذي يجمع بين المنتخبين في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد رايا
خط الدفاع: بيدرو بورو، ماسكويرا، هويسين، جريمالدو
خط الوسط: كارلوس سولير، فورنالس، داني أولمو
خط الهجوم: لامين يامال، باريني، فيران توريس

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للمنتخب الإسباني، الذي يتصدر التصنيف الأوروبي والعالمي برصيد 1879.12 نقطة، ويمتلك في رصيده 4 ألقاب في بطولة أمم أوروبا، ما يجعله يسعى لاختبار جاهزيته الفنية قبل خوض منافسات كأس العالم.

ويدرك الجهاز الفني لإسبانيا صعوبة المواجهة أمام منتخب مصر، الذي يمثل إحدى القوى الكروية البارزة في أفريقيا، وهو ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا قويًا، خاصة في ظل سعي "لاروخا" للاستعداد لمواجهات المجموعة الثامنة التي تضم السعودية وكاب فيردي وأوروجواي.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب مصر المباراة بطموحات تحقيق نتيجة إيجابية واكتساب مزيد من الخبرات، حيث يحتل المركز الخامس أفريقيًا والـ29 عالميًا برصيد 1560.52 نقطة، ويملك في تاريخه 7 ألقاب في كأس أمم أفريقيا، ما يعزز من مكانته كأحد أبرز منتخبات القارة.

