مرموش تحت أنظار برشلونة في ودية مصر وإسبانيا استعدادا لمونديال 2026

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى مدينة برشلونة، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإسباني في مباراة ودية مرتقبة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، باعتباره أحد أبرز عناصر المنتخب المصري في الوقت الحالي، خاصة في ظل غياب محمد صلاح، جناح ليفربول، الذي يغيب عن المعسكر بسبب الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرموش بات محط اهتمام نادي برشلونة، في ظل سعي النادي الكتالوني لتدعيم خطه الهجومي، حيث سيكون اللاعب تحت متابعة كشافي الفريق خلال مواجهة الليلة أمام إسبانيا.

وأكد التقرير أن مرموش يمثل حالة استثنائية في الكرة المصرية، بعدما شق طريقه مباشرة إلى الاحتراف الأوروبي دون المرور عبر الأهلي أو الزمالك، على عكس المسار التقليدي لغالبية اللاعبين المصريين.

واستعرضت الصحيفة مسيرة اللاعب، التي بدأت مع نادي وادي دجلة، حيث لفت الأنظار مبكرًا، خاصة بعد تسجيله "هاتريك" في مباراة للشباب أمام الأهلي، ليتم تصعيده سريعًا إلى الفريق الأول.

وانتقل مرموش بعد ذلك إلى فولفسبورج الألماني، قبل أن يخوض تجربة إعارة ناجحة مع آينتراخت فرانكفورت، حيث تألق بشكل لافت، مسجلًا 37 هدفًا في 67 مباراة، ما فتح له أبواب الانتقال إلى مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا مقابل 75 مليون يورو.

وعلى الصعيد الدولي، بدأ مرموش مشواره مع منتخب مصر في سن مبكرة تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، حيث خاض 47 مباراة دولية سجل خلالها 11 هدفًا، ليصبح أحد الركائز الأساسية في صفوف "الفراعنة"، مع تطلعات كبيرة لتقديم أداء مميز في كأس العالم المقبلة.