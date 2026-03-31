هتشتريها بكام بكره؟ هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق
قطر وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع
يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا
قطر ترفع سعر البنزين سوبر 95
اختطاف صحفية أمريكية في بغداد.. ومطاردة أمنية تسفر عن اعتقال أحد المتهمين
مرموش تحت أنظار برشلونة في ودية مصر وإسبانيا استعدادا لمونديال 2026
موعد امتحانات شهر مارس المؤجلة بسبب تعطيل الدراسة|تعليمات جديدة من التعليم الآن
جريني في ذكريات العشاء الأخير مع أشرف عبد الباقي .. تفاصيل
قائد مركز تدريب المدفعية المشترك لـ«صدى البلد»: تدريب المجندين يتم على أحدث أساليب القتال العالمية
إيران تعلن شن هجمات بمسيّرات على مواقع إسرائيلية قرب بن جوريون وحيفا
توجيه عاجل من الحكومة بإضافة مشروعات طاقة جديدة على الشبكة القومية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرموش تحت أنظار برشلونة في ودية مصر وإسبانيا استعدادا لمونديال 2026

عمر مرموش

حمزة شعيب

 تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى مدينة برشلونة، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإسباني في مباراة ودية مرتقبة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، باعتباره أحد أبرز عناصر المنتخب المصري في الوقت الحالي، خاصة في ظل غياب محمد صلاح، جناح ليفربول، الذي يغيب عن المعسكر بسبب الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرموش بات محط اهتمام نادي برشلونة، في ظل سعي النادي الكتالوني لتدعيم خطه الهجومي، حيث سيكون اللاعب تحت متابعة كشافي الفريق خلال مواجهة الليلة أمام إسبانيا.

وأكد التقرير أن مرموش يمثل حالة استثنائية في الكرة المصرية، بعدما شق طريقه مباشرة إلى الاحتراف الأوروبي دون المرور عبر الأهلي أو الزمالك، على عكس المسار التقليدي لغالبية اللاعبين المصريين.

واستعرضت الصحيفة مسيرة اللاعب، التي بدأت مع نادي وادي دجلة، حيث لفت الأنظار مبكرًا، خاصة بعد تسجيله "هاتريك" في مباراة للشباب أمام الأهلي، ليتم تصعيده سريعًا إلى الفريق الأول.

وانتقل مرموش بعد ذلك إلى فولفسبورج الألماني، قبل أن يخوض تجربة إعارة ناجحة مع آينتراخت فرانكفورت، حيث تألق بشكل لافت، مسجلًا 37 هدفًا في 67 مباراة، ما فتح له أبواب الانتقال إلى مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا مقابل 75 مليون يورو.

وعلى الصعيد الدولي، بدأ مرموش مشواره مع منتخب مصر في سن مبكرة تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، حيث خاض 47 مباراة دولية سجل خلالها 11 هدفًا، ليصبح أحد الركائز الأساسية في صفوف "الفراعنة"، مع تطلعات كبيرة لتقديم أداء مميز في كأس العالم المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

حالة الطقس

الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

بدء الدراسة 2027 في المدارس 12 سبتمبر .. وامتحانات الثانوية العامة 26 يونيو

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

المواهب الصغيرة تفاجئ المدربين في برنامج The Voice Kids

برنامج The Voice Kids
برنامج The Voice Kids
برنامج The Voice Kids

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تضاعف استفادتك من "فيتامين د".. إرشادات للحماية من نزلات البرد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد