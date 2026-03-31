فرج عامر يكشف خطة حسام حسن لدعم المنتخب

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن خطة العميد حسام حسن لدعم المنتخب القومي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر :حسام حسن يتابع ٦ لاعبين مصريين من مزدوجي الجنسية ومحترفين في أوروبا ، ويرغب في دعم المنتخب القومي بمن يثبت جدارته منهم.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

تنطلق مباراة مصر ضد إسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام في مدينة برشلونة، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى المنتخب الوطني أمام أحد كبار أوروبا.

وتنقل مباراة مصر ضد إسبانيا اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت التي أعلنت نقل المباريات الودية للفراعنة استعدادا لكأس العالم.