إسلام عيسى ومرموش في الهجوم .. تشكيل منتخب مصر لمواجهة إسبانيا وديا

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، تشكيل المنتخب لمواجهة إسبانيا وديا وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إسلام عيسى، عمر مرموش.

البدلاء:

محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد نبيل كوكا، هشام حسن، محمود صابر، إبراهيم عادل، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، ناصر منسي.