إلهام أبو الفتح
كيف اقتنص الزمالك فوزًا ذهبيًا من قلب الجزائر؟.. 5 أسباب تقرب الأبيض من نهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

واصل نادي الزمالك عروضه القوية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب شباب بلوزداد بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي ليضع قدمًا في المباراة النهائية.

الانتصار لم يكن مجرد نتيجة إيجابية بل جاء نتاج عمل فني واضح بقيادة المدرب معتمد جمال الذي فرض بصمته على الفريق بأرقام مميزة وأسلوب لعب واضح انعكس بشكل مباشر على أداء الزمالك في المواجهات الكبرى.

الأهم أن الزمالك حافظ على نظافة شباكه في عدد كبير من المباريات وهو ما ظهر بوضوح أمام شباب بلوزداد أحد أقوى الفرق هجوميًا في البطولة.

ونجح الزمالك أيضا فى الظهور بشكل قوي سواء فى اللعب على الهجمات المرتدة أو كيفية اغلاق المساحات أمام لاعبي المنافس حتى تمكن من العودة للقاهرة بنتيجة تسهل وتقرب مهمة الفريق فى مباراة الاياب .

وهناك العديد من الأسباب والعوامل التى نجح الزمالك فيها فى مباراة الذهاب لتسهل مهمة الفريق فى المباراة منها : 

1- قراءة تكتيكية هادئة وسط عاصفة الجماهير

دخل الزمالك المباراة مدركًا صعوبة الأجواء في الجزائر خاصة مع الضغط الجماهيري الكبير لكن معتمد جمال تعامل مع اللقاء بذكاء.

اعتمد على غلق المساحات وتقليل خطورة مفاتيح لعب المنافس خصوصًا الجبهة اليمنى التي يقودها خاسف نوفل لينجح في الحد من خطورتها رغم بعض المحاولات.

2- صلابة دفاعية بأرقام تؤكد التفوق

استقبل الزمالك 5 أهداف فقط في 11 مباراة قارية تحت قيادة معتمد جمال وهو رقم يعكس قوة المنظومة الدفاعية.

وأمام شباب بلوزداد ظهر هذا التماسك بوضوح حيث صمد الفريق أمام سيل من الفرص من بينها كرات اصطدمت بالقائم والعارضة إلى جانب هدف ملغى ليخرج بشباك نظيفة في واحدة من أصعب المباريات.

3- المرتدات.. السلاح الأهم

يعد الزمالك من أكثر الفرق اعتمادًا على الهجمات المرتدة تحت قيادة معتمد جمال وهو ما ظهر بوضوح في المباراة.

الهدف جاء كنموذج مثالي لهذا الأسلوب بداية من تمريرة أحمد فتوح ولمسة نصر منسي قبل أن ينهيها خوان بيزيرا بمهارة داخل الشباك.

4- مرونة تكتيكية صنعت الفارق

أحد أبرز ملامح عمل معتمد جمال هو القدرة على تعديل شكل الفريق أثناء المباراة.

تبديل مراكز الأجنحة ومنح الحرية لـ بيزيرا في التحرك كان قرارًا حاسمًا حيث جاء هدف المباراة من الجبهة التي انتقل إليها خلال اللقاء.

5- شخصية البطل في الأدوار الإقصائية

الأرقام لا تعكس فقط الأداء بل تعكس أيضًا الشخصية حيث خسر الزمالك مباراة واحدة فقط في مشواره القاري.

ولعب الفريق بثقة وهدوء وتعامل مع المباراة كأنها نهائي دون اندفاع أو تسرع ليخرج بأغلى نتيجة ممكنة خارج ملعبه.

أرقام معتمد جمال

منذ تولي معتمد جمال المسؤولية خاض الزمالك تحت قيادته 11 مباراة في الكونفيدرالية حقق خلالها:

7 انتصارات

3 تعادلات

هزيمة واحدة فقط

نسبة فوز تصل إلى 64%

تسجيل 14 هدفًا

استقبال 5 أهداف فقط

هذه الأرقام تعكس توازنًا واضحًا بين الدفاع والهجوم خاصة أن الفريق استقبل أقل من نصف هدف في المباراة الواحدة وهو معدل مميز في البطولات القارية.

خطوة أخيرة نحو الحلم

بهذا الفوز يحتاج الزمالك لنتيجة إيجابية في لقاء العودة بالقاهرة من أجل حسم التأهل مستندًا إلى أفضلية الهدف خارج الأرض.

ومع الأرقام التي يحققها الفريق تحت قيادة معتمد جمال تبدو حظوظ الأبيض قوية في بلوغ النهائي ومواصلة رحلته نحو استعادة اللقب القاري.

