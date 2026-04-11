المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

نجح نادي الزمالك في تحقيق فوزًا ثمينًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما امي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد نيلسون مانديلا.

وكتب خوان بيزيرا نجم الزمالك عبر حسابه الشخصي على انستجرام:"المعركة الاولى انتهت الحمد لله على الهدف ومجهود الجميع والى الامام"

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري

موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.