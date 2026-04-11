صلاح عبدالله: الزمالك استحق الفوز.. ويجب الحذر في لقاء العودة

أكد الفنان صلاح عبد الله، أن فريق الزمالك استحق الفوز على شباب بلوزداد بهدف نظيف في لقاء ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال صلاح عبد الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: "يجب أن يلعب معتمد جمال على الفوز أمام شباب بلوزداد في لقاء العودة، وفريق شباب بلوزداد مميز ويجب الحذر من الضغط الهجومي في بداية المباراة، ولاعبي الزمالك قدموا مباراة من العيار الثقيل في الجزائر".

وأضاف: "البرازيلي خوان بيزيرا لاعب عالمي ويقدم أداء مميز ويعجبني كثيرا طريقة احتفاله بعد تسجيل الأهداف وأيضا حماسه".

الزمالك وشباب بلوزداد

ونجح الزمالك في تحقيق انتصار مهم على مضيفه شباب بلوزداد بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ملعب نيلسون مانديلا. وقدم الفريق الأبيض أداءً متوازنًا، حيث تمكن من فرض سيطرته على مجريات اللقاء في فترات عديدة، واستغل الفرص المتاحة له بشكل مثالي، ليخرج بفوز غالٍ يعزز من موقفه في المنافسة.

بهذا الفوز، وضع الزمالك قدمًا في المباراة النهائية للبطولة، إذ تمنحه نتيجة الذهاب أفضلية واضحة قبل مواجهة العودة في القاهرة. ويكفي الفريق الأبيض التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف دون تسجيل المنافس، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائي، وهو ما يزيد من أهمية التحضير الجيد للمباراة المقبلة.