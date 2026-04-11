أيمن يونس: الزمالك استحق الفوز على بلوزداد.. وخط الوسط مميز

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يستحق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري ، مشددا على أن لاعبي خط الوسط قدموا مجهود كبير.

وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: " الزمالك قدم مباراة رائعة من الناحية الفنية أمام شباب بلوزداد وحسام عبدالمجيد يستحق أن يكون أفضل لاعب في المباراة بعدما قدم أداء دفاعي كبير، ومحمد شحاتة وأحمد ربيع كانا لهما دور كبير في خط الوسط".

وأضاف أيمن يونس: " مهدي سليمان تصدى لهدف محقق في وقت قاتل بعدما أخطأ في هدف شباب بلوزداد الذي تم إلغائه، وفريق شباب بلوزداد مميز ويجب التحضير لمباراة الإياب بشكل جيد من جانب معتمد جمال".