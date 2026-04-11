اعتذر له.. أحمد سليمان يكشف كواليس جديدة في أزمة الشناوي ومحمود وفا

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس جديدة تتعلق بالأزمة الأخيرة بين محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، والحكم محمود وفا.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات تلفزيونية: “محمد الشناوي بادر بالتواصل هاتفيًا مع الحكم محمود وفا لتقديم اعتذار عما بدر منه عقب أحداث المباراة”.

وأضاف: “محمد الشناوي اعتذر لمحمود وفا بشكل شخصي، ولولا هذا الاتصال وهذا الاعتذار، لكان الحكم قد اتجه فعليًا لتحريك دعوى قضائية ضد الحارس”.

وتلقى محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، صدمة قوية عقب قرار الإيقاف 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه فى واقعة تعديه بشكل مهين على الحكم المساعد فى مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بين الفريقين في ضربة البداية بالمرحلة النهائية فى الدوري الممتاز.

ووفقًا للائحة المعمول بها داخل اتحاد الكرة، فإنه لا يجوز الطعن على عقوبات الإيقاف المقررة من إدارة المسابقات التي لا تتجاوز 6 مباريات والغرامات التي لا تتخطى 200 ألف جنيه.