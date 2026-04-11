أحمد حسن: الزمالك يدرس الانتظام في معسكر مبكر قبل لقاء شباب بلوزداد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن استعدادات نادي الزمالك للقاء شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أحمد حسن، عبر “فيسبوك”: "الجهاز الفني للزمالك يدرس الانتظام في معسكر مبكر قبل لقاء الإياب أمام شباب بلوزداد".

وعادت بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم، السبت، قادمة من الجزائر عقب مواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد، فى إياب نصف نهائى كأس الكونفيدرالية يوم الجمعة المقبل، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية.