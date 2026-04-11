تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة في الدوري

يستعد فريق الاهلي لمواجهة سموحة اليوم السبت في اطار منافسات الجوله الثانيه من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري

وخاض الفريقان 30 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود سموحة موسم 2020-2011

و كانت المباراة الأولى بين الفريقان يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 23 فبراير الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه مروان عثمان.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع عشرة مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات أحرز لاعبو الأهلي 46 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاثة مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل منهما