قائمة برشلونة امام إسبانيول في الدوري الإسباني

أعلن هانزى فليك، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إسبانيول ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة اليوم، السبت، فى تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: جوان جارسيا – تشيزني – إيدير أليير.

الدفاع : كانسيلو – بالدي – رونالد أراوخو – كوبارسي – جيرارد مارتن – كوندي – إريك جارسيا – كورتيس – تشافي إسبارت.

الوسط: جافي – بيدري – فيرمين – مارك كاسادو – أولمو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران – ليفاندوفسكي – لامين يامال – راشفورد – روني.