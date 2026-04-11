الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل هناك عداء؟.. تقارير إنجليزية تشكك في علاقة سلوت وصلاح

محمد صلاح وسلوت
محمد صلاح وسلوت
منتصر الرفاعي

في ظل الجدل المتصاعد داخل أروقة نادي ليفربول، أثارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية حالة من النقاش الواسع بعد انتقاداتها لقرارات المدير الفني أرني سلوت تجاه النجم المصري محمد صلاح معتبرة أن طريقة التعامل مع اللاعب باتت تطرح العديد من علامات الاستفهام قبل المواجهات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجهت صحيفة "ميرور" الإنجليزية انتقادات حادة إلى المدير الفني لنادي ليفربول أرني سلوت على خلفية قراراته الأخيرة المتعلقة بالنجم المصري محمد صلاح معتبرة أن طريقة تعامله معه تثير الكثير من علامات الاستفهام قبل مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح يعد واحدا من أبرز لاعبي جيله بل ومن أساطير نادي ليفربول عبر تاريخه حيث قورن بأسماء تاريخية مثل كيني دالغليش وستيفن جيرارد، بعدما قدم مسيرة استثنائية منذ انضمامه إلى الفريق عام 2017 وأسهم بشكل كبير في عودة النادي إلى منصات التتويج محليا وأوروبيا.

وأضاف التقرير أن صلاح كان عنصرا حاسما في النجاحات الكبرى للفريق خلال السنوات الماضية، إلا أنه بحسب الصحيفة  بات يظهر خارج الحسابات في بعض اللحظات المهمة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة، خاصة بعد مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت جلوسه على مقاعد البدلاء في البداية.

وتوقف التقرير عند قرار سلوت في تلك المباراة، حيث فضّل عدم الدفع بمحمد صلاح أساسيًا، قبل أن يشركه في وقت متأخر من اللقاء الذي انتهى بخسارة ليفربول، في وقت كان الفريق يعاني فيه هجوميًا ويبحث عن حلول لإنقاذ النتيجة.

واعتبرت “ميرور” أن بعض اختيارات المدرب الهولندي تبدو غير مفهومة، مشيرة إلى أنها قد تعكس توترًا في العلاقة بينه وبين النجم المصري، مع طرح تساؤلات حول وجود خلافات بين الطرفين، دون تأكيدات رسمية، لكنها حذرت من تأثير ذلك على استقرار الفريق في المرحلة المقبلة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن محمد صلاح يقترب من مرحلة حاسمة في مسيرته مع ليفربول، وسط تكهنات حول مستقبله مع الفريق، مؤكدة أن رحيله المحتمل سيكون خسارة كبيرة للدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل قيمته الفنية والتسويقية الكبيرة.

