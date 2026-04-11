بعثه الزمالك تغادر مطار هواري بومدين للعودة إلى القاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار هواري بومدين في طريقها للعودة إلى مصر بعد مواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وتستغرق الرحلة حوالي 4 ساعات حتى الوصول إلى مطار القاهرة الدولي.

ويترأس بعثة الزمالك المهندس هشام نصر، نائب رئيس القلعة البيضاء.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا، ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.