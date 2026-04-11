نجم وادي دجلة: علي معلول أحد أساطير الكرة المصرية

قال التونسي سيف تقا لاعب وادي دجلة الحالي، والإفريقي التونسي ولانس الفرنسي السابق، إن مواطنه علي معلول هو أفضل محترف تونسي في تاريخ الكرة المصرية، عندما تذكر معلول فإنك تذكر الأهلي، هو لاعب كبير ومحترم والجميع يحبه، إنسان خلوق ومنضبط، وحزنت على رحيله لكنها سنة الحياة.

وتابع "تقا"، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لن يأتي لاعب تونسي يحقق ربع ما حققه معلول مع الأهلي، ربما الأقرب لفعل نفس الشيء كان أنيس بوجلبان لكنه رحل سريعًا، معلول هو أسطورة تونس في الكرة المصرية.

وأضاف لاعب لانس الفرنسي السابق: سيف الجزيري لم يحصل على فرصته كاملة مع الزمالك، هو لا يلعب بشكل مستمر إلا أنه ساهم كثيرًا مع الأبيض، بطولات وألقاب وأرقام علي معلول مع الأهلي ومساهماته التهديفية في كل البطولات أكثر بكثير من أي لاعب آخر، لذلك علي معلول هو نمبر وان.

وواصل لاعب النادي الإفريقي التونسي السابق: تفاجأت بأداء الأهلي أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وكنت أتوقع انتهاء المباراة بنتيجة كبيرة للأحمر، لكن غياب الجماهير ربما أثر كثيرًا على الفريق، الترجي فريق كبير وله تاريخ عريق وجماهيره عظيمة، لذلك استطاع العودة بسبب إدارته الفنية القوية.

وأردف: لكي تنجح كلاعب تونسي في الدوري المصري، عليك التأقلم مع الأجواء والتعامل كلاعب مصري بنفس الفكر والعقلية، اللاعب المصري يحب الصداقات، أما اللاعب التونسي فيحب الأجواء الأسرية ويكره الشعور بالغربة، النجاح هنا مرتبط بتفاصيل خاصة بعيدة عن كرة القدم.

واختتم سيف تقا حديثه: الأجواء جيدة في معسكر منتخب تونس مع المدرب صبري لاموشيه، وإن شاء الله يكونون على مستوى تطلعات الجماهير في كأس العالم، أما منتخب مصر فيمكنه التأهل من دور المجموعات مع حسام حسن الذي يمنح فريقه روحًا كبيرة تجعلك كلاعب تقاتل بكل قوة أمام منافسيك والدليل مباراة إسبانيا.