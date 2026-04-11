الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب آنفيلد حيث يستضيف فريق ليفربول نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 في مواجهة مرتقبة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المراكز الأوروبية.

ويدخل ليفربول المباراة تحت ضغط كبير، بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية في مختلف البطولات، بدأت أمام برايتون بنتيجة 2-1 في الدوري ثم خسارة ثقيلة أمام مانشستر سيتي 4-0 في كأس إنجلترا، قبل السقوط أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا، ما زاد من حدة الانتقادات حول أداء الفريق.

ويأمل ليفربول في استعادة توازنه سريعًا من خلال مواجهة فولهام، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، من أجل وقف نزيف النقاط والعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة في ظل المنافسة القوية على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي، وثلاث نقاط عن برينتفورد، بينما يأتي فولهام في المركز التاسع برصيد 44 نقطة، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وتقام المباراة اليوم السبت 11 أبريل 2026 على ملعب آنفيلد حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS HD 2، التي خصصتها لبث هذه المواجهة المنتظرة.

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

