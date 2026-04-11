أرقام مميزة وإصابة مفاجئة.. بيزيرا في قلب أحداث الزمالك

يواصل اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا جذب الأنظار داخل صفوف نادي الزمالك بعدما قدم مستويات مميزة منذ انضمامه للفريق ليصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في الخط الأمامي خلال الموسم الحالي.

أرقام لافتة خلال الموسم

شارك بيزيرا مع الزمالك في 38 مباراة خلال الموسم الجاري، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 10 أهداف أخرى ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 17 مساهمة مباشرة، خلال 2892 دقيقة لعب.

وأصبح بيزيرا من اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني بشكل مستمر سواء في مركزه الأساسي أو في أدوار هجومية متعددة، حيث ساهم بشكل واضح في صناعة الفارق في عدد من المباريات، سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف الحاسمة.

وتعكس أرقامه قدرته على التأثير الهجومي المستمر إلى جانب الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الجهاز الفني، نظرًا لمشاركته المنتظمة في أغلب مباريات الموسم.

بصمة واضحة في النتائج القارية

وساهم بيزيرا في دعم نتائج الزمالك على المستوى القاري، في ظل اعتماد الفريق عليه في المباريات المهمة، وهو ما ظهر في المواجهات الحاسمة خلال مشوار البطولات الأفريقية.

وعلى الصعيد القاري تمكن الزمالك من تحقيق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية ليواصل الفريق مشواره نحو المنافسة على اللقب.

إصابة مفاجئة في مباراة الذهاب

تسود حالة من الترقب داخل نادي الزمالك بشأن موقف اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا من المشاركة في مباراة الإياب أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض بيزيرا لإجهاد عضلي خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، ما اضطر الجهاز الفني إلى استبداله مع بداية الشوط الثاني، كإجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة.

وأثارت هذه الواقعة قلق جماهير الفريق، في ظل أهمية اللاعب ودوره الهجومي خلال الفترة الأخيرة.

موقف الجهاز الفني

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن قرار استبدال اللاعب جاء بناءً على رؤية الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في ظل ضغط المباريات ورغبة الجهاز في الحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأوضح المصدر أن الإصابة تبدو بسيطة ولا تستدعي القلق، مشيرًا إلى أن استبداله كان بهدف تجهيزه بشكل أفضل للمباريات المقبلة.

وأضاف المصدر أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي بهدف تجهيزه بشكل تدريجي للمشاركة في لقاء الإياب مع متابعة حالته بشكل يومي.

وأشار إلى أن فرص لحاق خوان بيزيرا بالمباراة المقبلة ما زالت قائمة وبنسبة كبيرة في ظل استجابة اللاعب للبرنامج العلاجي وسرعة تعافيه من الإجهاد العضلي.

الزمالك في مهمة حسم التأهل

ويأمل الزمالك في استغلال نتيجة الذهاب الإيجابية، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية، في مباراة ينتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ودعما قويا للفريق داخل استاد القاهرة الدولي.