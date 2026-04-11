تغريدة نارية.. خامنئي يصف مقتل كمال خرازي بـ«وصمة عار»
ترامب: سنعرف قريباً إذا كانت المفاوضات تجري بحسن نية أم لا
تحطم مسيرة بالقرب من دبلوماسيين أمريكيين.. والنواب العراقي يبدأ إجراءات انتخاب الرئيس
نصائح عاجلة من الزراعة لتجنب التسمم بالفسيخ والرنجة
اشتباك ناري في جنوب لبنان.. إصابة جنديين إسرائيليين بنيران حزب الله
الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026
مقتل 17 شخصا وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان منذ الصباح
وزير النقل يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي قبل الافتتاح
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بحلول عيد القيامة المجيد
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق لمنع الغلاء والمضاربات
الثقافة تكشف الاستعدادات النهائية لحفلات شم النسيم وعيد القيامة المجيد
الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات داخلية خطيرة
رئيس التحرير
طه جبريل
أرقام مميزة وإصابة مفاجئة.. بيزيرا في قلب أحداث الزمالك

يواصل اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا جذب الأنظار داخل صفوف نادي الزمالك بعدما قدم مستويات مميزة منذ انضمامه للفريق ليصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في الخط الأمامي خلال الموسم الحالي.

أرقام لافتة خلال الموسم

شارك بيزيرا مع الزمالك في 38 مباراة خلال الموسم الجاري، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 10 أهداف أخرى ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 17 مساهمة مباشرة، خلال 2892 دقيقة لعب.

وأصبح بيزيرا من اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني بشكل مستمر سواء في مركزه الأساسي أو في أدوار هجومية متعددة، حيث ساهم بشكل واضح في صناعة الفارق في عدد من المباريات، سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف الحاسمة.

وتعكس أرقامه قدرته على التأثير الهجومي المستمر إلى جانب الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الجهاز الفني، نظرًا لمشاركته المنتظمة في أغلب مباريات الموسم.

بصمة واضحة في النتائج القارية

وساهم بيزيرا في دعم نتائج الزمالك على المستوى القاري، في ظل اعتماد الفريق عليه في المباريات المهمة، وهو ما ظهر في المواجهات الحاسمة خلال مشوار البطولات الأفريقية.

وعلى الصعيد القاري تمكن الزمالك من تحقيق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية ليواصل الفريق مشواره نحو المنافسة على اللقب.

إصابة مفاجئة في مباراة الذهاب

تسود حالة من الترقب داخل نادي الزمالك بشأن موقف اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا من المشاركة في مباراة الإياب أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض بيزيرا لإجهاد عضلي خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، ما اضطر الجهاز الفني إلى استبداله مع بداية الشوط الثاني، كإجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة.

وأثارت هذه الواقعة قلق جماهير الفريق، في ظل أهمية اللاعب ودوره الهجومي خلال الفترة الأخيرة.

موقف الجهاز الفني

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن قرار استبدال اللاعب جاء بناءً على رؤية الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في ظل ضغط المباريات ورغبة الجهاز في الحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأوضح المصدر أن الإصابة تبدو بسيطة ولا تستدعي القلق، مشيرًا إلى أن استبداله كان بهدف تجهيزه بشكل أفضل للمباريات المقبلة.

وأضاف المصدر أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي بهدف تجهيزه بشكل تدريجي للمشاركة في لقاء الإياب مع متابعة حالته بشكل يومي.

وأشار إلى أن فرص لحاق خوان بيزيرا بالمباراة المقبلة ما زالت قائمة وبنسبة كبيرة في ظل استجابة اللاعب للبرنامج العلاجي وسرعة تعافيه من الإجهاد العضلي.

الزمالك في مهمة حسم التأهل

ويأمل الزمالك في استغلال نتيجة الذهاب الإيجابية، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية، في مباراة ينتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ودعما قويا للفريق داخل استاد القاهرة الدولي.

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

حريق محل ملابس على كورنيش الوراق

تفحم بالكامل وخسائر ضخمة.. بدء التحقيق في حريق محل ملابس بـ الوراق

أرشيفية

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في قضية عروس المرج

رئيس النيابة الإدارية يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية

رئيس النيابة الإدارية يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة| صور

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد