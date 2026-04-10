حصار العروض يطارد بيزيرا .. وقرار حاسم من الزمالك

حذر مسؤولو الزمالك اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا نجم الفريق الأول من الانشغال بعروض الرحيل أو التواصل مع وكلاء اللاعبين خلال الفترة الحالية، في ظل تلقيه عدة عروض تمهيدًا لمغادرة النادي بنهاية الموسم.

وأكدت إدارة الكرة بالنادي خلال تواصلها مع اللاعب ضرورة التركيز الكامل مع الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم، خاصة مع ارتباط الزمالك بمباريات قوية في سباق التتويج بلقب الدوري إلى جانب الأدوار النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي البطولات التي يسعى “الأبيض” لحصدها.

وأوضحت الإدارة أن ملف العروض المقدمة لأي لاعب بما في ذلك بيزيرا سيتم مناقشته فقط عقب نهاية الموسم الجاري وبعد الانتهاء من المنافسة على البطولات مشددة على أن أي مفاوضات ستكون من خلال النادي بشكل رسمي نظرا لارتباط اللاعب بعقد ساري.

كما شدد مسؤولو الزمالك على أهمية عدم تشتيت ذهن اللاعب في هذا التوقيت للحفاظ على تركيزه داخل الملعب، خاصة في ظل أهمية المباريات المقبلة.

من جانبه، أكد بيزيرا التزامه الكامل مع الفريق مشيرًا إلى أنه لا ينشغل بأي أحاديث تتعلق بالرحيل، وأن تركيزه منصب على تحقيق البطولات مع الزمالك وإسعاد الجماهير خلال الفترة الحالية.