اعملوا عكس المدرب.. تعليق ساخر للمخرج محمد نصر بشأن مباراة الأهلي وسموحة

أثار المخرج محمد نصر، الجدل بتعليق ساخر بشأن مباراة الأهلي اليوم أمام سموحة في الدوري الممتاز.

وكتب محمد نصر عبر فيسبوك: "طب ايه يانجوم احنا ماكسبناش ماتش فى أى بطولة من ٤٠ يوم يعنى العزا خلص عايزين تكسبوا الى يقولكم عليه المدرب اعملوا عكسه".

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وتنطلق المباراة اليوم، السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة “أون تايم سبورت”.



ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - يوسف بلعمري.

في خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمود حسن تريزيجيه.

في خط الهجوم: حسين الشحات - أشرف بن شرقي - أحمد مصطفى زيزو.