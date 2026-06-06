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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى التفسير بالأزهر يناقش وجوه الإعجاز في ظاهرة النجوم الثاقبة.. غدًا

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في ظاهرة النجوم الثاقبة.. غدًا
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في ظاهرة النجوم الثاقبة.. غدًا
شيماء جمال

برعاية من الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يواصل ملتقى التفسير بالجامع الأزهر غدًا لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن ظاهرة البروج والنجوم الثاقبة" وذلك بحضور كل من: أ.د شعبان عطية، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وأد. مصطفى إبراهيم، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر، ويدير الحوار د. علاء عرابي، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

 ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفًا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.

من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

وقال مدير الجامع الأزهر: "إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف"، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، مما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.

الأزهر الجامع الأزهر النجوم النجوم الثاقبة ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

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