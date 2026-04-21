شوبير ساخرا: الأهلي يفاوض هاري كين وفالفيردي ولن أكشف عن مصدري

سخر الإعلامي أحمد شوبير من ارتباط اسم النادي الأهلي بضم عدد من نجوم العالم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : بدون الكشف عن المصدر الأهلي يفاوض فالفيردي نجم ريال مدريد حاليا وهناك احتمالية للتعاقد مع هاري كين نجم بايرن ميونخ.

وأضاف : ياسين منصور كان في ألمانيا وسافر لإسبانيا لمحاولة التعاقد مع الثنائي، وبالطبع فكرة التعاقد مع كين وفالفيردي "جنان" بسبب قيمة كل لاعب بجانب راتبه السنوي، وبالتالي مستحيل الأهلي يتعاقد أو يتفاوض معهم.

وأكمل : الأهلي لا يفاوض أحد من نجوم العالم والمنطق يمنع التفكير حتى في إمكانية الدخول في مفاوضات مع اللاعب، ويستطيع أي أحد معرفة راتب اللاعب ويعلم قدرة الأهلي في دفعه.



واختتم شوبير تصريحاته : نفس الموقف حدث مع الزمالك حينما قالوا أن هناك مفاوضات مع رونالدينيو لضمه، ولكن ذلك مستحيل بسبب قيمة راتب النجم البرازيلي .