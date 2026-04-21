إصابة يوسف بلعمري تربك حسابات الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

يترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، موقف المدافع المغربي يوسف بلعمري، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وتسببت في غيابه عن المباراة الودية الأخيرة أمام فريق زد، والتي حسمها الفريق الأحمر بنتيجة 3-1 ضمن استعداداته لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويخضع اللاعب لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تحديد حجم الإصابة بشكل دقيق، وحسم موقفه النهائي من اللحاق بالمواجهة المرتقبة أمام فريق بيراميدز، والتي تمثل اختبارًا قويًا للفريقين في سباق المنافسة على اللقب.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس، خاصة في ظل أهمية اللقاء المقبل، حيث يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الاثنين الموافق 27 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري، في مباراة من المنتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الطرفين.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، ما يضمن متابعة جماهيرية واسعة للمواجهة.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مهمًا في آخر ظهور له بالمسابقة على حساب سموحة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج، وهو ما يعزز من طموحات الفريق في مواصلة الانتصارات وحصد النقاط.

كما واصل الفريق الأحمر تحضيراته الجادة، ونجح في تحقيق فوز ودي على فريق زد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب التتش، في إطار الاستعداد للمباريات الحاسمة المتبقية من الموسم.

ويبقى موقف يوسف بلعمري محل متابعة دقيقة داخل الجهاز الفني، في ظل الحاجة لجهوده الدفاعية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أمام منافس بحجم بيراميدز، الذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على اللقب.