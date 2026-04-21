مهيب عبدالهادي: الأهلي في حالة عدم اتزان قبل بيراميدز

أثار الإعلامي مهيب عبدالهادي جدلًا واسعًا خلال حديثه في برنامج «اللعيب» عبر قناة MBC مصر، حيث وجه انتقادات لقرارات المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرًا إلى منح الفريق عدة فترات راحة في توقيت وصفه بالحساس من الموسم.



وأوضح عبدالهادي أن المدير الفني حصل على أربعة أيام إجازة عقب العودة من مباراة زد، قبل أن يمنح الفريق يومين إضافيين من الراحة، متسائلًا عن مدى ملاءمة ذلك مع ضغط المباريات والمنافسة على صدارة الدوري.



وأضاف أن الفريق يمر بفترة من عدم الاستقرار على حد تعبيره، في ظل تزايد الأحداث داخل الوسط الرياضي، معتبرًا أن هناك علامات استفهام حول حالة الانسجام داخل الفريق في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الأهلي يستعد لمواجهات قوية خلال الفترة المقبلة، في ظل ضغط البطولات المحلية والقارية، متسائلًا عن جاهزية الفريق الفنية والذهنية، خاصة بعد الخروج من بعض المنافسات مؤخرًا، وقبل اللقاءات المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.