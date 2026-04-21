صدمة جديدة للأهلي.. غياب نجم الفريق لنهاية الموسم بسبب الإصابة

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن غياب يوسف بلعمري حتي نهاية الموسم.

وكتب حسن من خلال حسابه الرسمي فيس بوك: "مصدر في الأهلي:

إصابة يوسف بلعمري بتمزق في العضلة الضامة وغيابه لنهاية الموسم.



أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي خضع لها اللاعب يوسف بلعمري أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في منشأ العضلة الضامة اليسرى.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

وكان بلعمري قد غاب عن مباراة الأهلي وزد الودية التي أقيمت أمس على ملعب التتش، بسبب الإصابة، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.