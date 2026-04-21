الأهلي يواجه قرطاج التونسي في نصف النهائي بطولة إفريقيا للطائرة سيدات

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم عندما يواجه قرطاج التونسي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في ضيافة النادي حتى يوم 24 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة.

ويسعى الفريق لتقديم أداء قوي والتأهل للمباراة النهائية.

وعقد باولو ميلاجريس المدير الفني جلسة مع اللاعبات للتأكيد على أهمية المباراة والتركيز في كل نقطة وتجنب الأخطاء التي حدثت في مباراة أمس أمام ليتو الكاميروني.

كان فريق سيدات طائرة الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على ليتو الكاميروني بنتيجة 3-0.