مفاجآت في ميركاتو الأهلي.. مهيب: مصطفى محمد وإبراهيم عادل على الرادار

أثار الإعلامي مهيب عبد الهادي جدلًا واسعًا خلال حديثه في برنامج «اللعيب» عبر قناة MBC مصر، بعدما كشف عن تحركات محتملة داخل النادي الأهلي بشأن تدعيم الفريق بعدد من الصفقات خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الهادي إن الأهلي يسعى للتعاقد مع ثلاثة لاعبين من العيار الثقيل، وهم مصطفى محمد، ومحمد عبد المنعم، وإبراهيم عادل، موضحًا أن فرص التعاقد معهم تبدو أقرب في ظل تراجع مستوى بعضهم مع أنديتهم الحالية، ما قد يسهل المفاوضات مقارنة بفترات التألق.



وأضاف أن أقرب الصفقات المحتملة هو إبراهيم عادل، في ظل وجود مرونة أكبر في التفاوض حوله خلال الفترة الحالية.

وفي المقابل، ألمح عبد الهادي إلى احتمالية رحيل بعض لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن النادي قد يفكر في الاستفادة المادية من بيع بعض العناصر لدعم ميزانية الفريق في الموسم الجديد.

وأوضح أن إمام عاشور قد يقترب من الرحيل، بينما يمتلك زيزو عروضًا قد تدفعه لمغادرة الفريق في حال إتمام صفقات جديدة، مشيرًا إلى أن احتمالية دخول أندية خليجية مثل الجزيرة الإماراتي في بعض الصفقات تبقى واردة خلال الفترة المقبلة.