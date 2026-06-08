البيت المحمدي يشكر وزير الأوقاف و الأعلى للطرق الصوفية لاعتماد الطريقة "المحمدية الزروقية الشاذلية"

تقدم الدكتور محمد مهنا، خادم البيت المحمدي، بجزيل الشكر والعرفان إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، والمجلس الأعلى للطرق الصوفية ممثلاً في كافة أعضائه من مشايخ الطرق الصوفية.

وجاء هذا الشكر بمناسبة نشر قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بإنشاء الطريقة "المحمدية الزروقية الشاذلية" بالجريدة الرسمية، حيث توجه د. محمد مهنا بالتقدير أيضاً إلى كافة أصحاب القلوب السليمة الطاهرة ممن تقدموا بالتهنئة بهذه المناسبة الكريمة.

وأوضح خادم البيت المحمدي أن الطريقة المحمدية الزروقية الشاذلية، وإن كانت في أصولها تنتسب إلى الإمام أحمد زروق، محتسب العلماء والصوفية، الجامع بين الشريعة والحقيقة، والذي يعد علامة في طريق الإصلاح والتجديد في المدرسة الشاذلية، إلا أنها في عصرنا الحاضر ليست إلا امتداداً للطريقة المحمدية الشاذلية لرائدها الإمام محمد زكي الدين إبراهيم، رضي الله عنه، أصولاً ومبادئاً ومناهجاً.

واختتم الدكتور محمد عبد الصمد مهنا كلمته بالدعاء إلى الله تعالى أن يستعملهم فيما يرضيه من خدمة دينه وشرعه الشريف، وأن يسلك بهم سُبل الأشياخ، ويأخذ بأيديهم إليه أخذ الكرام عليه، مع الراحة للقلوب والأبدان والسلامة والعافية في الدنيا والدين.

الجريدة الرسمية تنشر القرار

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن تعيين الدكتور محمد عبد الصمد محمد مهنا شيخا للطريقة الصوفية المحمدية الزروقية الشاذلية.