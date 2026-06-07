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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تعيين محمد عبد الصمد مهنا شيخا للطريقة الصوفية المحمدية الزروقية الشاذلية

الدكتور محمد عبد الصمد محمد مهنا شيخا للطريقة الصوفية المحمدية الزروقية الشاذلية
الدكتور محمد عبد الصمد محمد مهنا شيخا للطريقة الصوفية المحمدية الزروقية الشاذلية
إيمان طلعت

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن تعيين الدكتور محمد عبد الصمد محمد مهنا شيخا للطريقة الصوفية المحمدية الزروقية الشاذلية.

فى سياق اخر، يدين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف -بأشد عبارات الإدانة والاستنكار- الاعتداءات الإيرانية الأثيمة المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى دولة الكويت الشقيقة، التي ألحقت أضرارًا بعدد من الأعيان المدنية ذات الحرمة القانونية القاطعة، بما يشكّل انتهاكًا لسيادة البلدين الشقيقين.

العدوان الإيراني على دول الجوار 

إن هذا العدوان الإيراني المتكرر على دول الجوار لا يقوم له سبب ولا يستقيم له مبرر؛ بل هو محض مخالفة لكل الأعراف والقوانين، ومساس خطير بحق الجوار، وتصعيد في غير محله ولا موضعه، ويزيد في التوترات وبواعث التصعيد في منطقة الخليج العربي خصوصًا والمنطقة عمومًا.

وحريٌّ بكل ذي عقل ودين أن يحفظ حق الجوار والأخوة، وأن يُعلي لغة الحوار والعقل، وألا يوزر من لا وزر له.

حفظ الله مملكة البحرين ودولة الكويت، وسائر الدول العربية.

العدوان الإيراني على دول الجوار الدكتور محمد عبد الصمد محمد مهنا محمد مهنا محمد مهنا شيخا للطريقة الصوفية المحمدية الزروقية الشاذلية محمد مهنا شيخا للطريقة الصوفية المحمدية الطروق الصوفية المحمدية الزروقية الشاذلية

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