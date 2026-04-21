ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الاستثمار الأوروبي يدعم أمن الطاقة بـ 2.4 مليار يورو أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية
نواف سلام : لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أول رد من هاني حتحوت بعد التحقيق: رسالتي مهنية ولا خصومة مع أحد

حتحوت
حتحوت
منار نور

علق الإعلامي هاني حتحوت على أزمته مع النادي الأهلي بعد مثوله أمس، الاثنين، أمام لجنة التحقيق أمام النقابة برئاسة الإعلامي محجوب سعدة، وعضوية الإعلامي خالد فتوح، بالإضافة إلى الهيئة القانونية للنقابة.

وكتب حتحوت، من خلال حسابه الشخصي على “إكس”: “‏مساء الخير، أؤكد بكل تقدير واحترام أنه لا توجد بيني وبين أي مؤسسة أو شخص أي خلافات أو خصومة، مع الحق الكامل لأي جهة للجوء لما تراه مناسبا لحقها، فالعلاقات التي تجمعنا جميعًا ستبقى قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير”.

وأضاف: “وفيما يخص ما أُثير مؤخراً، فإن النادي الأهلي قيمة كبيرة، له مكانة راسخة، أكن له كل الاحترام والتقدير، ولمجلس إدارته وجماهيره العظيمة كامل المحبة والاعتزاز، فهم جزء أصيل من تاريخ الرياضة ووجدان جمهورها”.

وتابع: “لست في مواجهة مع أحد، ولن يكون هدفي إلا أداء رسالتي المهنية بأمانة، أنا وفريق العمل، واضعين نصب أعيننا احترام المشاهد، وتقدير جميع المؤسسات، والالتزام بالكلمة المسؤولة التي تجمع ولا تفرق”.

‏وأكمل: “مددنا أيدينا دائماً للتعاون، وسنظل نؤمن بأن الحوار الهادئ والنية الصادقة هما الطريق الأفضل لتجاوز أي سوء فهم، وأن مكانتنا جميعًا أكبر من أن تستهلك في خلاف أو انفعال مؤقت”.

واستطرد: “‏أتوجه بالشكر والتقدير لنقابة الإعلاميين على دورها، وأتقبل قرارها بكل احترام، كما أشكر قناة (مودرن MTI) على دعمها وثقتها”.

و‏اختتم: “وسأبقى، كما عهدتموني، منحازاً للحقيقة، ساعياً لتوضيح المعلومة، ونبذ التعصب، وتقريب وجهات النظر، لأن ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا، ولأن وطننا يستحق خطاباً يهدئ النفوس ويبني الوعي، خاصة في مجال الرياضة الذي خُلق للمتعة والمحبة لا للخلاف”.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

جانب من الندوه

"تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على القيم المجتمعية"..ندوة بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال توريد واستلام محصول القمح بصومعة الخارجة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

محافظ المنيا: افتتاح مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي خلال أيام

بالصور

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

موت طبيعي.. اعرف سبب وفاة ضياء العوضي وطرق الوقاية منه

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

