أول رد من هاني حتحوت بعد التحقيق: رسالتي مهنية ولا خصومة مع أحد

علق الإعلامي هاني حتحوت على أزمته مع النادي الأهلي بعد مثوله أمس، الاثنين، أمام لجنة التحقيق أمام النقابة برئاسة الإعلامي محجوب سعدة، وعضوية الإعلامي خالد فتوح، بالإضافة إلى الهيئة القانونية للنقابة.

وكتب حتحوت، من خلال حسابه الشخصي على “إكس”: “‏مساء الخير، أؤكد بكل تقدير واحترام أنه لا توجد بيني وبين أي مؤسسة أو شخص أي خلافات أو خصومة، مع الحق الكامل لأي جهة للجوء لما تراه مناسبا لحقها، فالعلاقات التي تجمعنا جميعًا ستبقى قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير”.

وأضاف: “وفيما يخص ما أُثير مؤخراً، فإن النادي الأهلي قيمة كبيرة، له مكانة راسخة، أكن له كل الاحترام والتقدير، ولمجلس إدارته وجماهيره العظيمة كامل المحبة والاعتزاز، فهم جزء أصيل من تاريخ الرياضة ووجدان جمهورها”.

وتابع: “لست في مواجهة مع أحد، ولن يكون هدفي إلا أداء رسالتي المهنية بأمانة، أنا وفريق العمل، واضعين نصب أعيننا احترام المشاهد، وتقدير جميع المؤسسات، والالتزام بالكلمة المسؤولة التي تجمع ولا تفرق”.

‏وأكمل: “مددنا أيدينا دائماً للتعاون، وسنظل نؤمن بأن الحوار الهادئ والنية الصادقة هما الطريق الأفضل لتجاوز أي سوء فهم، وأن مكانتنا جميعًا أكبر من أن تستهلك في خلاف أو انفعال مؤقت”.

واستطرد: “‏أتوجه بالشكر والتقدير لنقابة الإعلاميين على دورها، وأتقبل قرارها بكل احترام، كما أشكر قناة (مودرن MTI) على دعمها وثقتها”.

و‏اختتم: “وسأبقى، كما عهدتموني، منحازاً للحقيقة، ساعياً لتوضيح المعلومة، ونبذ التعصب، وتقريب وجهات النظر، لأن ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا، ولأن وطننا يستحق خطاباً يهدئ النفوس ويبني الوعي، خاصة في مجال الرياضة الذي خُلق للمتعة والمحبة لا للخلاف”.