مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21
أمتار على اللقب.. كيف حفز مجلس الزمالك اللاعبين لمواصلة الزحف نحو الدوري؟
باكستان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية-الأمريكية
اضطرابات جوية غير معتادة.. الشرق الأوسط في قبضة الكماشة المناخية| إيه الحكاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية

هاني حتحوت
هاني حتحوت
عبدالوكيل أبو القاسم

مَثُلَ مساء اليوم الاثنين الإعلامي هاني حتحوت أمام لجنة التحقيق بنقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي محجوب سعده، وعضوية الإعلامي خالد فتوح، بالإضافة إلى الهيئة القانونية للنقابة.

تناول التحقيق واقعتين تم رصدهما من قبل المرصد الإعلامي؛ الأولى كانت في الحلقة الخاصة في برنامج "مودرن سبورتس" بتاريخ الحادي عشر من أبريل، حيث دوّن المرصد في تقريره استمرار تناول مقدم البرنامج، على مدار أيام من حلقات البرنامج، الحديث عن واقعة احتساب ركلة الجزاء المختلف عليها تحكيميًا بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وهو ما رفعه المرصد في تقريره، أن هذا التناول يعد مخالفًا للمادة (9) باب الوصايا من ميثاق الشرف الإعلامي، والتي تنص على الامتناع عن بث ما يغذي أو يكرّس ثقافة العنف والكراهية.

وفي الواقعة الثانية؛ التي رصدها المرصد الإعلامي للنقابة، في الحلقة التي أذيعت بتاريخ الثامن عشر من أبريل الجاري، والتي تناول فيها مقدم البرنامج هاني حتحوت ما دار داخل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من ذات الشهر، دون التصريح بالمصدر الذي نقل عنه مقدم البرنامج هذه المعلومات.

وعليه تم مواجهته بما أدلى به من معلومات في الحلقة، مع تجهيل مصدرها، فأوضح مقدم البرنامج خلال التحقيقات بأن المصدر هو أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الذين حضروا الاجتماع، ويؤكد ذلك البيان الرسمي الصادر عن قناة مودرن MTI في هذا الشأن

وأكدت لجنة التحقيق في توصيتها أن عدم الافصاح عن المصدر لكل إعلامي وهو ما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي في المادة (3) باب الحقوق: حق الإعلامي في عدم إفشاء مصادر معلوماته.

وبناءً على ما تقدم أصدر النائب الإعلامي الدكتور طارق سعده قراره في الواقعة الأولى بتوقيع عقوبة الإنذار،وذلك لمخالفة المذكور ميثاق الشرف الإعلامي، وفي الواقعة الثانية الحفظ لعدم توافر أركان المخالفة لقانون النقابة أو ميثاق الشرف الصادر عنها.

وتؤكد نقابة الإعلاميين دورها الفاعل في ضمان رسالة إعلامية مهنية عنوانها "الحرية المسؤولة"، وفي ذات الوقت، ووفقًا للقانون 93 لسنة 2016 في مادته الثالثة - الفقرة الثالثة، والتي تنص على ضمان حرية الإعلامي في أداء رسالته وكفالة حقوقه، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته المهنية.

وكذلك ما ورد في باب الحقوق بميثاق الشرف الإعلامي البند رقم (10)، والذي ينص على تمكين الإعلامي من أداء عمله في بيئة مناسبة دون ضغوط، ووفقًا للسياسة المعلنة للوسيلة الإعلامية.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في مجموعة حسم الدوري

الزمالك

نهائي عربي مشتعل.. موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية

بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة

8 مباريات في بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «سيدات»

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد