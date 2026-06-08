تحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة أطفال الشوارع وغياب خطط المواجهة

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزراء التضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن غياب استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع وحمايتهم من مخاطر الاستغلال والانحراف والإدمان، مؤكدة أن هذه القضية لم تعد مجرد ملف اجتماعي تقليدي، بل أصبحت قضية أمن مجتمعي وتنموي في المقام الأول.



وأضافت " درويش " أن استمرار انتشار الظاهرة بهذا الشكل يعكس وجود فجوة في سياسات الحماية الاجتماعية، رغم الجهود المبذولة من الدولة، مشيرة إلى أن أطفال الشوارع يتعرضون يوميًا لأشكال متعددة من العنف والاستغلال والتسول، فضلًا عن حرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والنفسية، وهو ما يهدد بإنتاج أجيال مهمشة خارج إطار التنمية.



الإجراءات الحالية لحصر هؤلاء الأطفال

وقالت : إن طلب الإحاطة تضمن تساؤلات موجهة إلى الحكومة حول الإجراءات الحالية لحصر هؤلاء الأطفال والتعامل معهم بشكل علمي وإنساني يضمن الحماية والتأهيل، ومدى وجود خطة قومية متكاملة بين وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم والجهات المعنية لإعادة دمجهم داخل المجتمع.



وتساءلت النائبة سولاف درويش كذلك عن كفاءة دور الرعاية ودور الإيواء الحالية في استيعاب الأعداد المتزايدة، ودور منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة، إضافة إلى آليات التمويل وبرامج التأهيل النفسي والسلوكي والتعليمي، بما يحول هؤلاء الأطفال من عبء اجتماعي إلى طاقة منتجة مؤكدة على أن استمرار هذه الظاهرة دون تدخل جذري يمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل المجتمع، مطالبة الحكومة بسرعة وضع استراتيجية واضحة وشاملة لإنقاذ هؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى المسار الطبيعي للحياة، قبل تفاقم الأزمة وتحولها إلى كارثة اجتماعية يصعب السيطرة عليها