الظهور الأول منذ الرحيل.. علي معلول يزور الأهلي وتطورات جديدة بشأن مستقبله

أكد الناقد الرياضي محمود شوق، أن النجم التونسي علي معلول قام بزيارة ودية لمقر النادي الأهلي بالجزيرة خلال الساعات الماضية.

وأوضح محمود شوقي عبر قناته على يوتيوب، أن تواجد معلول في مصر مرتبط بأسرته، مشيرًا إلى أن زوجته تحب قضاء الإجازات في القاهرة وتفضل الإقامة بها بشكل متكرر.

وأضاف أن هناك - بحسب ما ذكره - توجه لدى معلول للاستقرار في مصر بعد اعتزاله كرة القدم، مع إمكانية توليه منصب إداري أو فني داخل صفوف النادي الأهلي مستقبلًا.

وأكد شوقي أن هذه المعلومات تأتي من مصادر مطلعة لديه، مشيرًا إلى أن اللاعب وزوجته لديهما رغبة قوية في البقاء بالقاهرة والعمل داخل النادي في المرحلة المقبلة.

