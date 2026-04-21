الأهلي يعلن إصابة «بلعمري» بتمزق في العضلة الضامة

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة يوسف بلعمري لاعب الفريق.

قال جاب الله إن الأشعة التي أجراها يوسف بلعمري، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الأولى بمنشأ العضلة الضامة اليسرى.

وأوضح طبيب الأهلي أن بلعمري سوف يخضع للعلاج الطبيعي وبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.

وغاب يوسف بلعمري عن مباراة الأهلي وزد الودية التي أقيمت أمس على ملعب التتش؛ بسبب الإصابة وأجرى اللاعب الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.