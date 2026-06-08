عالم رياضيات يثير الجدل ويتوقع الفائز بكأس العالم 2026.. ما هو؟

أثار عالم الرياضيات الألماني يواخيم كليمنت، جدلا واسعًا في الأوساط الرياضية بعد الكشف عن توقعاته الخاصة ببطل كأس العالم 2026، مستندًا إلى نموذج رياضي سبق أن حقق نجاحًا لافتًا في التنبؤ بهوية أبطال النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة العالمية.

وتشهد النسخة المقبلة من المونديال منافساتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية المنتخب الذي سيعتلي منصة التتويج.

الفائز بكأس العالم 2026

يحظى كليمنت بمصداقية كبيرة لدى المتابعين بعدما نجح نموذجه الحسابي في توقع تتويج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، ثم المنتخب الفرنسي في نسخة 2018، قبل أن يصيب توقعه مرة أخرى بفوز المنتخب الأرجنتيني بمونديال قطر 2022.

هذا السجل المميز جعل توقعاته الجديدة محل متابعة واهتمام قبل انطلاق البطولة المرتقبة.

وبحسب النتائج التي توصل إليها النموذج الرياضي، فإن المنتخب الهولندي يعد المرشح الأبرز للفوز بلقب كأس العالم 2026، في سيناريو قد يمنح "الطواحين" أول بطولة عالمية في تاريخهم بعد سنوات طويلة من الاقتراب دون تحقيق الحلم.

كما يتوقع النموذج أن يشهد النهائي مواجهة غير مسبوقة بين هولندا والبرتغال، ما يعني أن العالم سيشهد تتويج بطل جديد للمونديال للمرة الأولى، إذ لم يسبق لأي من المنتخبين الفوز بالكأس الذهبية.

ولن تكون مهمة المنتخب الهولندي سهلة وفقًا للحسابات الرقمية، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيواجه سلسلة من المباريات القوية في الأدوار الإقصائية، تبدأ بمواجهة المنتخب المغربي، ثم فرنسا، وبعدها إسبانيا، قبل الوصول إلى المباراة النهائية المرتقبة أمام البرتغال.

ما هو نموذج كليمنت؟

يعتمد النموذج الذي طوره كليمنت منذ عام 2014 على مجموعة واسعة من المعايير، تشمل المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية والرياضية، مثل عدد السكان، ومستوى الدخل، والتاريخ الكروي للمنتخب، والتصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى عوامل مناخية وميزة الاستضافة.

كما يمنح النموذج أهمية كبيرة لعامل الحظ، معتبرًا أن نسبة كبيرة من نتائج مباريات الأدوار الإقصائية تتأثر بعوامل غير قابلة للتنبؤ الكامل.

ورغم أن أسواق المراهنات العالمية تمنح الأفضلية لمنتخبات تقليدية مثل إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل، فإن الحسابات الرياضية لكليمنت ذهبت في اتجاه مختلف تمامًا، واضعة المنتخب الهولندي في صدارة المشهد.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل ينجح العالم الألماني في توقع البطل للمرة الرابعة على التوالي، أم تحمل نسخة 2026 مفاجأة جديدة تتحدى لغة الأرقام؟