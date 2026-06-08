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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعدادية 2026.. إلغاء امتحان طالبة بالهرم لحيازتها موبايل وتصويرها ورقة الأسئلة داخل اللجنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قررت إدارة الهرم التعليمية بالجيزة ، إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية 2026 لهذا العام للطالبة/ م. ص. ف.، وذلك لحيازتها هاتفًا محمولًا داخل لجنة الامتحان اليوم وقيامها بتصوير الامتحان.

كما قررت إدارة الهرم التعليمية ، إحالة كلٍّ من :  الملاحظ /. ع. ط ، الملاحظ /. د ا ، مسؤول أمن اللجنة / ر. م. س ، مراقب الدور / أ. س. ، المراقب الأول / ن. م. خ ،  رئيس اللجنة / أ. ع. إلي التحقيقات

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :

  • تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية  
  • توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
  •  العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
  • تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش 
  •  حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
  • منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
  •  حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تواصل متابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية، لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه .. أشاد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة بمستوى الأداء الذي قدمه جميع المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية من الإلتزام بالتعليمات والتفاني في توفير الأجواء الملائمة للطلاب ليؤدوا امتحاناتهم بشكل مريح .

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن جميع لجان سير امتحانات الإعدادية ، ومراكز توزيع الأسئلة وقيادات العملية الامتحانية وكافة العاملين المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية ملتزمون بتعليمات وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبداللطيف ، وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة. 

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، إلى أن انطلاقة امتحانات الإعدادية بالجيزة جاءت على المستوى المطلوب من الانضباط والالتزام وتحقيق الهدوء الكامل داخل لجان سير الامتحانات   

إدارة الهرم التعليمية إدارة الهرم امتحان الشهادة الإعدادية 2026 الشهادة الإعدادية

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