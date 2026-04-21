بلاش بيانات كتير.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ مجلس إدارة الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي .

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: كانت الميزة زمان إن الأهلي متداري عليه مقفول عليه وكان النادي بيتحسد على دا ولكن دلوقتي الوضع اتغير، بقى فيه تسريب أخبار بزيادة جدًا يعني، ومنها ما هو صحيح وما هو خاطئ، وبلاش نفضل ماشيين ورا حاجة مُغيبة ومُجهّلة، واحنا دلوقتي في فترة قلق داخل النادي الأهلي.

وأضاف: ذهبت للنادي في اليومين اللي فاتو عشان أشوف الأجواء والناس رغم إن عندها ثقة في الإدارة لكن مستغربة من الموسم وبيسألوني هو في ايه؟.

وأشار أحمد شوبير في تصريحاته: دائمًا نتائج كرة القدم هي اللي في الواجهة، وطول منتا بتكسب في كرة القدم فـ الدنيا حلوة، ولعبة كرة القدم في النادي الأهلي هي اللي بتصرف على باقي الألعاب.

وأردف: بلاش الكثرة في البيانات عشان بتفقد قيمتها، مش دا النادي الأهلي بهيبته بقوته بتاريخه.

وأتم شوبير تصريحاته: محمد الشناوي لاعب كبير في المنتخب وحسام حسن بيعتمد عليه وبطولة كأس العالم فاضل عليه أيام والموضوع جدلي وناس بتقول كلام وناس بتقول كلام، فـ عادي ايه المشكلة اللي حصلت يعني لـ الشناوي؟.