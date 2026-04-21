شوبير: أمين عمر رفض تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الحكام من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : الزمالك وجمهوره لا يرتاح مع أمين عمر وأما أوسكار رويز لا يهمه راحة الأهلي أو الزمالك وأرى انه فنيا شاطر ولكن إداريا لا يعرف.

وأضاف : أمين عمر لا يرغب في إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز ويرغب في المباريات أخرى بعيدا عن الجدل وجماهير الزمالك ترفض تواجده .

وأكمل : أوسكار رويز " دماغه ناشفه:" ومن الممكن أن يتم تعيين أمين عمر مثلما عاند الجميع وعين محمود وفا لمباراة الأهلي وسيراميكا رغم عودته من ليبيا وعدم حصوله على راحه كاملة.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : أسهم أوسكار رويز كانت كبيرة في تجديد التعاقد مع اتحاد الكرة قبل مباراة الأهلي وسيراميكا وتصوري أن أمين عمر لن يدير مباراة الزمالك وبيراميدز