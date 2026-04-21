وكيل فيرمينو يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي

حسم روجر ويتمان، وكيل أعمال البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم السد القطري، الجدل الدائر حول ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد ويتمان في تصريحات تلفزيونية أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية بين الأطراف حتى الآن، مفضلًا عدم التعليق على ما وصفه بالشائعات المتداولة في هذا الشأن.

ويستمر عقد فيرمينو مع السد حتى صيف 2027، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة هذا الموسم، بعدما شارك في 30 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

في الوقت ذاته، نفى مصدر داخل النادي الأهلي وجود أي تحركات رسمية للتعاقد مع المهاجم البرازيلي، ليظل موقف الصفقة في إطار التكهنات دون خطوات فعلية حتى الآن.