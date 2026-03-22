جولة مفاجئة.. محافظ الوادي الجديد تتفقد انتظام وجاهزية المرافق الحيوية

أجرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية مفاجئة اليوم الأحد، شملت عددًا من المرافق الحيوية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للاطمئنان على جاهزية القطاعات الحيوية للتعامل مع أي طوارئ خلال فترات الأعياد والمناسبات.

واستهلت المحافظ جولتها، بزيارة مرفق الإسعاف للتأكد من انتظام العمل، وجاهزية السيارات والمعدات الطبية، وتوافر الأطقم الطبية، مؤكدةً سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ومشيدةً بمستوى الجاهزية والانضباط.

وشملت الجولة تفقد أقسام مستشفى الحميات بالخارجة؛ واطمأنت على تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددةً على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم الخدمة اللائقة.

وقامت مجدي بتفقد إدارة الحماية المدنية، واطلعت على مدى جاهزية المعدات والأفراد للتعامل مع البلاغات والحوادث، مثمنةً جهود رجال الحماية المدنية في التعامل مع الأزمات المختلفة وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان بالقطاعات المختلفة.