صحاب ابني.. ياسمين الخطيب تكشف كواليس واقعة أكياس المياه على المصلين

أثارت واقعة إلقاء أكياس مياه على المصلين عقب صلاة عيد الفطر داخل مسجد الصديق بمنطقة شيراتون بالقاهرة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.





وفي تعليق لها، أوضحت ياسمين الخطيب أن الشباب الظاهرين في الفيديو من معارف نجلها، ويتمتعون بحسن الخلق، مشيرة إلى أن ما حدث كان رد فعل على تعدٍ على سياراتهم وإهانة فتيات، مؤكدة أن الفيديو لا يعكس الصورة كاملة.





من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية ضبط المتهمين، الذين أقروا بارتكاب الواقعة خوفًا على سيارتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





