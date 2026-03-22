مواجهات من العيار الثقيل.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، بعد نهاية مواجهات ربع النهائي المثيرة، ليترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهات من العيار الثقيل في الطريق نحو اللقب.
جاءت مواعيد نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:-
صن داونز vs الترجي
— الذهاب على ملعب الترجي
— الإياب على ملعب صن داونز
الجيش الملكي vs نهضة بركان
— الذهاب على ملعب الجيش الملكي
— الإياب على ملعب نهضة بركان
— ذهاب نصف النهائي بتاريخ 10/11 أبريل
— إياب نصف النهائي بتاريخ 17/18 أبريل
— ذهاب النهائي بتاريخ 15 مايو
— إياب النهائي بتاريخ 24 مايو