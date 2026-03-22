مواجهات من العيار الثقيل.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، بعد نهاية مواجهات ربع النهائي المثيرة، ليترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهات من العيار الثقيل في الطريق نحو اللقب.

جاءت مواعيد نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:-



‏ صن داونز vs الترجي

‏— الذهاب على ملعب الترجي

‏— الإياب على ملعب صن داونز



‏ الجيش الملكي vs نهضة بركان

‏— الذهاب على ملعب الجيش الملكي

‏— الإياب على ملعب نهضة بركان



‏— ذهاب نصف النهائي بتاريخ 10/11 أبريل

‏— إياب نصف النهائي بتاريخ 17/18 أبريل



‏— ذهاب النهائي بتاريخ 15 مايو

‏— إياب النهائي بتاريخ 24 مايو