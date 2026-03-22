الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الإعلام الفلسطيني: صحاب الأرض وثيقة تاريخية توثق صمود غزة وتفشل أهداف الإحتلال

محمد البدوي

أكد وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، أن مسلسل صحاب الأرض يُعد وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، لما يوثقه من حجم الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق أهالي قطاع غزة، وفي الوقت نفسه يبرز صمودهم الأسطوري في مواجهة العدوان.

 كواليس تصوير المسلسل

جاءت تصريحات الوزير خلال مداخلة هاتفية في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة، الذي استضاف فيه الإعلامي عمرو الليثي النجم إياد نصار للكشف عن كواليس تصوير المسلسل الذي تصدر نسب المشاهدة في رمضان 2026.

وقال عساف: "أوجه التهنئة للإعلامي عمرو الليثي على برنامجه الرائع، كما أشيد بمسلسل صحاب الأرض الذي نجح في إقناع الشعب الفلسطيني والعالم العربي بواقعية الأحداث، وجسد حقيقة الحرب على أهالينا في غزة".

وأضاف الوزير: "هذا المسلسل يوثق حجم الجرائم الإسرائيلية في حق أهلنا، ويبرز صمودهم المذهل، ويؤكد دور مصر المشرف في إفشال أهداف العدوان وخطة التهجير، من خلال النشاط الدبلوماسي والمعونات ومؤتمر شرم الشيخ".

دعم الأشقاء العرب

وأشار عساف إلى أن المسلسل يعكس أيضًا دعم الأشقاء العرب في مصر والأردن والسعودية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن العمل الفني أبدع في تجسيد الأحداث بحيث لا يستطيع المشاهد التمييز بين التمثيل والواقع، كما أشاد بدور الفنانين المصريين والفلسطينيين المشاركين في العمل، وعلى رأسهم إياد نصار ومنة شلبي، والفريق الفني بأكمله.

 توثيق القضية الفلسطينية

واختتم وزير الإعلام الفلسطيني حديثه بالقول: "الشعب الفلسطيني يقدر هذا العمل الهام، ويُهنئ صناع المسلسل على النجاح الكبير، فهو يواصل المسيرة التي بدأت بها الدراما المصرية في توثيق القضية الفلسطينية، من أعمال مثل رأفت الهجان والطريق إلى إيلات، ليظل التاريخ محفوظًا للأجيال المقبلة".

