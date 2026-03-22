إياد نصار يكشف كواليس "صحاب الأرض": عمل ضخم يعكس مأساة غزة

محمد البدوي

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي النجم إياد نصار، حيث كشف أهم كواليس تصوير مسلسل "صحاب الأرض"، وأوضح التحديات الكبيرة التي واجهها طاقم العمل لإخراج المسلسل بالشكل الذي جعله يتصدر نسب المشاهدة في موسم رمضان 2026، وذلك في سهرة خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة.

وتحدث نصار عن انضمامه للمشروع قائلًا إنه كان على استعداد للمشاركة في مسلسل آخر، لكن بمجرد عرضه عليه نص مسلسل "صحاب الأرض" وقراءته للورق وافق فورًا، وبدأ فريق العمل التفكير في زاوية تقديم الأحداث بشكل يعكس مأساة الشعب الفلسطيني بطريقة مؤثرة.

وأشار إلى أن لغة المسلسل تم تطويرها لتخاطب العالم، مضيفًا: "بعد أحداث 7 أكتوبر، إسرائيل أنتجت عملين، وبدأنا نحن نشتغل على قصة أهالينا في فلسطين القرار من الشركة المتحدة لإخراج العمل للنور كان مهمًا جدًا، وكان لدينا رؤيتنا الخاصة التي نجحت وأثرت داخليًا وعالميًا".

وأكد نصار أنه استعد لتقديم شخصية ناصر بشكل واقعي، محاولًا أن يعيش مشاعر الحزن والألم التي مر بها الفلسطينيون، وقال إن ردود الفعل كانت إيجابية من الجماهير والنقاد، مشيرًا إلى أن رسالة المسلسل الأساسية هي أن الشعب الفلسطيني يحب الحياة ويسعى للبقاء على قيدها رغم كل الصعوبات.

حجم التحضيرات الضخمة للمسلسل

كما كشف عن حجم التحضيرات الضخمة للمسلسل، من ديكورات ومؤثرات ومواقع تصوير تحاكي مشاهد الدمار، معبّرًا عن صعوبة المهمة والتحديات التي واجهها فريق التصوير في إبراز اللون الرمادي للركام والدمار بطريقة حقيقية، مؤكدًا أن المشاهد استمرت تؤثر فيه حتى بعد انتهاء التصوير، لما لها من وقع إنساني كبير.

واختتم نصار حديثه بالإشارة إلى التفاعل الكبير للمسلسل على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن صحافة دولية تناولت العمل، مؤكدًا أن المشروع حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، وجسد تجربة تمثيلية وإنتاجية فريدة تعكس مأساة الشعب الفلسطيني بطريقة مؤثرة وواقعية.

