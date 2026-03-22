الليلة.. إياد نصار يكشف كواليس مسلسل صحاب الأرض في برنامج واحد من الناس

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة مساء اليوم الاحد علي شاشة قناة الحياة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة ثالث أيام العيد، النجم إياد نصار، والذي سيحكي عن أهم كواليس تصوير مسلسل "صحاب الأرض" ويروي المعاناة التي عاشها طاقم العمل ليخرج المسلسل بالصورة التي جعلته الأعلى مشاهدة في موسم رمضان 2026.

ويتحدث إياد نصار عن رد فعله على التفاعل الكبير من الجمهور والنقاد والذي كان مذهلا، و أن المشروع وصل عالميا وفيه صحافة عالمية كتبت عن المسلسل .

كما يكشف إياد نصار عن مشاهد الدمار التي شاهدناها في المسلسل، وقال إنها كانت حقيقية، وأضاف أن الناس عايزة تعيش مش عايزة تموت.

كما تشهد الحلقة مداخلة هاتفية مهمة من وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف : ويعبر عن رأيه في المسلسل وردود الفعل عليه ويكشف تفاصيل خاصة لواحد من الناس عن اهمية العمل ومدي صدقه في تناول والتعبير عن القضية.

كما تحدث إياد نصار عن مشهد خروج "ابن أخيه" من تحت الأنقاض، وقال إنه كان صعب جدا، وأضاف أن المخرج بيتر ميمي قال "cut" انهرت فعلا ما قدرت اكمل .

في نهاية الحلقة، قال إياد نصار إن المسلسل بيخاطب العالم بطريقتهم، وأضاف أن اللي بينا دم مش موضوع سهل.

سيتم عرض هذه السهرة في ثالث أيام العيد، وسيكشف إياد نصار عن الكثير من الأسرار حول مسلسل "صحاب الأرض" وتجربته في التمثيل.