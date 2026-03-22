عصام السقا: تأثرت بشخصيتي في "صحاب الأرض" وتحدثت مع سائقين حقيقين

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة مساء اليوم الاحد علي شاشة قناة الحياة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة ثالث أيام العيد، الفنان عصام السقا، الذي سيحكي ويكشف عن كواليس أدواره في دراما رمضان 2026 في مسلسلي "صحاب الأرض" و"علي كلاي".

ويتحدث عصام السقا عن دوره في مسلسل "صحاب الأرض"، وانه حرص علي لقاء عدد من السائقين الحقيقين والذين نجحوا في نجحوا في إنه دخول القطاع ليستلهم منهم الشخصية.

كما يكشف عصام السقا عن مشهد صعب في المسلسل، والتحديات الكثيرة خلال مشاهد التصوير وان الديكور كان صعب وطول الوقت دخان وتكسير، ومدي تأثره بالشخصية لدرجة أنه عاش الموضوع بحالة حقيقية.

عصام السقا ومسلسل علي كلاي

كما يتطرق الحديث إلى شخصيته بمسلسل علي كلاي ، ليفجر مفاجأة إن الناس خدت الموضوع كأنه بجد، وبدأ يجي له رسايل على انستجرام شتايم كتير.

كما يكشف عصام عن بدايته الفنيه وانه كافح وكان يبيع جرائد في بدايته وايضا يتحدث عن الفنان والتحم محمد رمضان وأثره على شاشة رمضان وغيابه .

